tmw Parma, tentativo anche per Marcos Paulo. Ma il brasiliano si è promesso all'Atletico

Tra i vari nomi, alcuni anche estremamente ambiziosi, per rinforzare il Parma di D'Aversa c'è anche quello di Marcos Paulo, giovane attaccante classe 2001 del Fluminense, che in patria è considerato come uno talenti più promettenti dell'intero panorama nazionale. Nelle ultime ore a lui si è avvicinato anche il direttore sportivo ducale, Marcello Carli, con una offerta importante per portarlo subito in Emilia, di circa un milione di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Un'offerta molto allettante per il club brasiliano, che ha la certezza di perdere il calciatore gratis tra pochi mesi, essendo in scadenza di contratto.

MA C'E' L'ATLETICO MADRID - Sul calciatore tuttavia da diverse settimane è in pressing l'Atletico Madrid, che ha raggiunto un accodo col calciatore per giugno ed è ovviamente in vantaggio, anche in virtù del maggior prestigio che il club iberico vanta in questo momento storico. Logicamente il club brasiliano spinge il calciatore ad accettare l'offerta del Parma, che consentirebbe un piccolo guadagno sulla cessione di uno dei migliori talenti prodotti dal settore giovanile del Tricolor, ma allo stato attuale è difficile ipotizzare un ripensamento di Marco Paulo.