tmw Pol Lirola vuole lasciare la Fiorentina. E il Marsiglia è pronto ai rilancio decisivo

Sono ore calde per il trasferimento a titolo definitivo di Pol Lirola dalla Fiorentina all'Olympique Marsiglia. Il terzino spagnolo anche nelle ultime ore ha ribadito alla società viola la sua volontà di andare via e l'OM è pronto al rilancio, decisivo, per riportare Lirola in Francia.