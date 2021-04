tmw radio A. Orlando: "Musso fotocopia di Handanovic, può prenderne il posto all'Inter"

vedi letture

Alessandro Orlando, ex difensore, nel suo intervento di ieri ai microfoni di TMW Radio ha parlato anche di Juan Musso, portiere dell'Udinese da molti accostato all'Inter: "Per me Musso è la fotocopia di Handanovic, può essere davvero il prossimo portiere dell'Inter: li vedo molto simili. Ricordo che anche agli esordi a Udine non è che Handanovic fosse chissà che fenomeno, ma poi è cresciuto. Musso ha dimostrato maturità e sicurezza".