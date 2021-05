tmw radio Alessio: "Mourinho non è cambiato ma la Roma gli deve regalare 3-4 giocatori"

L'allenatore Angelo Alessio, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche del ritorno di Jose Mourinho in Italia: "Qualche giorno prima della notizia aveva dato delle indicazioni... E poi è andato alla Roma. Ha grande prestigio e caratura internazionale, ma da solo non credo possa fare troppo, gli servono i giocatori. Mi aspetto che la Roma gli possa mettere 3-4 giocatori a disposizione per un campionato di vertice l'anno prossimo, o non capirei il motivo. Mi aspetto acquisti importanti".

Lo vede cambiato?

"In panchina mi sembra più calmo di com'era una volta, ma da quanto ho sentito e letto mi pare sia rimasto fondamentalmente lo stesso. Per come prepara partite e giocatori, non penso sia cambiato".