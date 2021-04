tmw radio Angelozzi su Di Natale: "Per me è un predestinato, può fare come Gattuso"

Guido Angelozzi, dg del Frosinone, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche del futuro da allenatore di Antonio Di Natale: "Per me è un predestinato. All'inizio non sapeva cosa fare quando ha smesso di giocare, non sapeva se dirigente o allenatore. Ha iniziato allenando gli attaccanti dello Spezia con Marino, l'anno dopo gli ho dato gli Allievi Nazionali e ha fatto un lavoro strepitoso. Può arrivare pure ad allenare grandi squadre, può fare come Gattuso: tanta gavetta, oggi è un tecnico importante. So che l'avevano chiamato altre squadre ma non ha accettato, io gli avrei fatto allenare la Primavera dello Spezia se fossi rimasto lì. Ora alla Carrarese non ha potuto dire di no, so che ha un certo rapporto col presidente e i suoi collaboratori".