tmw radio Brambati: "Donnarumma grave perdita per il Milan. Juve, Locatelli non basta"

vedi letture

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato così il mercato delle big italiane: "L'arrivo di Allegri ha spostato gli equilibri, la Juventus si è già rinforzata così. Con lui è già pari con l'Inter. Non basterebbe l'arrivo di Locatelli a centrocampo. Poi vedo Milan, Lazio e Roma. Donnarumma è stata una grave perdita per il Milan, manca per ora il sostituto di Calhanoglu. Sono curioso di vedere il mercato della Lazio di Sarri. L'Atalanta spero che quest'anno ci sorprenda in modo eclatante e arrivi a giocarsi lo Scudetto. Negli ultimi due anni una partita storta ha sempre inciso sulla rincorsa, l'anno prima contro la Juventus allo Stadium, lo scorso anno a San Siro contro l'Inter".

Ascolta l'intervista completa nel podcast in calce!