TMW RADIO - Bucchioni: "La Juve si deve mettere in mano a qualcuno di certo, come Zidane"

Bucchioni: "La Juve si deve mettere in mano a qualcuno di certo, come Zidane"

Pirlo potrebbe andare in una panchina di una squadra di media-alta classifica? E' una delle domande a cui ha risposto il giornalista Enzo Bucchioni, ieri nel pomeriggio di Maracanà su TMW Radio, commentando il futuro del tecnico e della panchina della Juventus: "Pirlo in una squadra come la Fiorentina? A Firenze hanno protestato contro Trapattoni, pensate per Pirlo. E' improponibile. A Sassuolo avrebbe poche pressioni e potrebbe fare buon calcio. La Juventus si deve mettere in mano a qualcosa di certo, come Zidane".