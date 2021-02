tmw radio Cagni: "Eriksen regista? No, non è il suo ruolo. Ci si è solo adattato"

L'ex tecnico Gigi Cagni a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato anche di Christian Eriksen, che non è un regista a suo dire: "No. Non è il suo ruolo quello del regista. Lì davanti alla difesa devi fare tutte le fasi. Con le sue caratteristiche lì è sprecato. Si è solo adattato bene al ruolo. La Lazio? La conosciamo, è questa. Se sta bene, mette in difficoltà chiunque. Il problema del dopo Covid è stato questo. Non ha continuità, per vincere qualcosa devi fare più di un filotto di vittorie consecutive. Come la Roma, che non può vincere se perde sempre gli scontri diretti".