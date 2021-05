tmw radio Calamai: "Commisso non vuole vendere. Vlahovic rimane un altro anno, sì a Gattuso"

"Commisso cede la Fiorentina? Uno che spende così tanto per il centro sportivo ed è pronto a investire nello stadio non pensa di lasciare". A parlare, in diretta su TMW Radio durante 'Rotocalcio', è Luca Calamai, grande firma della Gazzetta dello Sport: "Il problema è che, come tanti altri imprenditori che hanno successo nella vita, Commisso non si capacita per non aver ottenuto subito un riscontro nel calcio. Al di là delle parole, l'importante è che la Fiorentina capisca di aver fatto degli errori per non ripeterli".

Commisso in conferenza ha elogiato Iachini:

"Giustificatissimo il tributo a Iachini, che era stato esonerato ingiustamente a inizio anno. Negli ultimi due anni ha salvato la Fiorentina dalla retrocessione, gli vanno riconosciuti i meriti. Certo, se Commisso crede che sia così bravo, tanto da invocare una statua per lui, viene da chiedersi perché non lo confermi".

Al posto di Iacihini arriva Gattuso?

"C'è una parola, ma in questo momento si sta giocando la Champions con il Napoli. Sarebbe molto scorretto andare oltre l'accordo verbale. Al 95% se andrà via, Gattuso verrà a Firenze. Un allenatore bravo, se gli viene data continuità, ti permette di costruire. Se invece cambi tecnico ogni 4 mesi fai dei passi indietro. La Fiorentina l'ha capito e credo che la scelta di Gattuso vada nella prima direzione".

Il futuro di Vlahovic?

"Da quello che ha detto Commisso e dalle informazioni che ho io, credo sia certo che almeno il prossimo anno rimanga a Firenze".