tmw radio Castellazzi: "L'Inter ha svoltato grazie a difesa più bassa e lavoro settimanale"

vedi letture

L'ex portiere Luca Castellazzi, intervenuto ieri a TMW Radio, ha parlato anche delle chiavi di lettura dietro all'allungo dell'Inter in campionato: "Una delusione (quella per la Champions, ndr) ha fatto trovare nuove risorse nell'ambiente, e l'approccio a livello tattico è anche cambiato. Si è visto come mantenere il possesso e la linea difensiva alta creava problemi, vista la fatica dei difensori interisti sulle lunghe distanze. Conte ha trovato il correttivo giusto coi suoi giocatori, attendendo di più per ripartire a campo aperto, dove hanno giocatori devastanti. Quella è la variazione che ha fatto svoltare, oltre al lavoro sulla settimana intera in cui Conte è un maestro. Quando giocavano ogni tre giorni, soprattutto in Europa, non hanno fornito prestazioni così importanti".