tmw radio Cavasin: "Pirlo scelta di Agnelli sulla fiducia ma ha troppi collaboratori"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'allenatore Alberto Cavasin ha parlato anche della scelta della Juventus di affidare la panchina all'esordiente Pirlo: "Penso che nasca dalla grande fiducia di chi l'ha scelto, e credo il presidente dopo essersi consultato con lo staff tecnico. C'è fiducia sull'uomo anche come tecnico. Non è che Agnelli ha preso l'amico, ma uno che sapeva poter sviluppare il ruolo di allenatore della Juventus nella sua persona. Pirlo poi si è trovato in mezzo a mille situazioni, e i tempi cambiano. Lavorare con tutti quei collaboratori, avere valutazioni continue, è molto più difficile. Il team si forma negli anni, già in due o tre è complicatissimo, ed è per questo motivo che non avrei mai fatto questo passo".