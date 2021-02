tmw radio De Agostini: "L'exploit migliore tra gli azzurri è di Barella. Confermato all'Inter"

Nel suo intervento di ieri a TMW Radio, l'ex difensore Luigi De Agostini ha parlato anche del calciatore che con la Nazionale si è più distinto a suo giudizio: "L'exploit migliore l'ha avuto Barella, si è confermato anche in un ambiente non facile come l'Inter. Ormai è un punto fermo in azzurro, e in prospettiva è tra i migliori giocatori espressi".