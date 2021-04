tmw radio De Paola: “Formula SuperLega può essere vincente e popolare”

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante l'Editoriale per parlare della SuperLega. Ecco le sue parole:

“E’ una bomba che spacca l’Uefa e fa apparire Agnelli come un traditore, ma io la trovo una rivoluzione giusta, servirà a dare competitività a campionati nazionali come quello italiano che negli ultimi venti anni è stato vinto sempre da Juventus, Inter e Milan. Per i club medio piccoli è una grande opportunità.

Il modello NBA è un modello da seguire, si potranno trovare mille modi per fare un campionato europeo di grandissimo livello. Si potranno creare dei draft per scegliere i futuri campioni e cercare di rendere più attrattivi campionati dell’est Europa. Si va verso uno spettacolo migliore, la reazione di certi personaggi è data solo dal fatto che certi organismi perderanno potere come Uefa e Fifa. La formula può essere vincente e popolare”.