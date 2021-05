tmw radio De Paola: "La Superlega non va bocciata. Juve, Arrivabene serviva"

vedi letture

"Il Chelsea che vince la Champions League non è una favola, perché ha speso tantissimi soldi per comprare i giocatori. Giovani, sì, ma molto costosi. C'è molta ipocrisia". Questo il parere di Paolo De Paola, ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, nell'editoriale del lunedì su TMW Radio:

Si continua a parlare della Superlega, con possibili sanzioni alla Juventus...

"La Superlega è un grido di allarme di molti club. Va intesa così, non come un torneo privato per ricchi: la formula si può migliorare, ma non bocciare così. La Juventus non è trascinata da Real e Barcellona, è una delle promotrici dell'idea. L'atteggiamento di totale sfavore verso i bianconeri è sbagliato, non è produttivo".

Cosa significa l'ingresso di Arrivabene come nuovo ad della Juventus?

"È stato il secondo di Marchionne per tanto tempo. La Ferrari con lui era più competitiva di adesso, è un uomo d'ordine, che lavora molto. Sarà molto importante anche a livello comunicativo: è una figura che è mancata alla Juventus dopo l'addio di Marotta. Con Cherubini e Allegri, che avrà più potere nelle scelte di mercato, si è ripristinato una sorta di triumvirato".