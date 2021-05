tmw radio Di Gennaro: "Entusiasta per Mourinho, ci servono certi personaggi"

vedi letture

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "È normale che l'arrivo di Mourinho abbia destato un certo entusiasmo. In me per primo: ci servono certi personaggi".

Anche certi allenatori?

"Credo di sì, arriverà molto motivato. C'è chi parla di tramonto, ma se la Roma ha regalato questa sorpresa di Mourinho è perché vuole creare una mentalità nuova, diversa. Friedkin ha sempre parlato poco e agito".