tmw radio Di Livio: "Rigore dato all'Inghilterra scandaloso. Mancini confermerà tutti"

vedi letture

Ai microfoni di TMW Radio, Angelo Di Livio ha parlato degli argomenti caldi di questi giorni: "Non credo che Pioli possa ripetere il campionato di quest'anno, ho molti dubbi. La Nazionale di Mancini è una squadra con carattere che sa soffrire. Questa Nazionale sta riunendo l'Italia e questa cosa mi piace. Il rigore dato stasera all'Inghilterra. L'Inghilterra è una squadra forte oltretutto sarà difficile anche affrontarla in casa sarà un ambiente difficile. Chiesa? Non ha paura di calciare in porta e questo è un aspetto positivo. Ogni pallone che tocca è come se fosse l'ultimo. Non potrà essere un goleador come il papà ma lui è molto più generoso. Mancini per la partita con l'Inghilterra confermerà tutti gli undici poi chi entrerà darà il massimo. C'è da fare il tifo per Di Lorenzo che si troverà di fronte Sterling".