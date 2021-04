tmw radio Galderisi su Dybala: "O ci credi o cambi: uno così non può restare fuori"

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi ha parlato così di Paulo Dybala e del suo futuro in bianconero, messo in dubbio dalle voci di mercato e dalle ultime vicende: "Non è stato fortunato, ha avuto tanti problemi. O ci credi o cambi strada. Non puoi tenere fuori uno con quelle caratteristiche e qualità. Ha bisogno di motivazioni e di qualcuno che abbia fiducia in lui".