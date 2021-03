tmw radio Garzya: "Italiane sfigate in Champions, solo la Juventus ha davvero deluso"

vedi letture

Luigi Garzya, ex difensore e oggi allenatore, nell'intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche delle difficoltà delle italiane in Champions League: "Siamo stati un po' sfigati nei sorteggi, diciamocelo pure... L'unica che secondo me ha veramente deluso le aspettative è stata la Juventus, mentre la Lazio ha incontrato i campioni in carica, e l'Atalanta la squadra che ha vinto più volte il trofeo. Dalla Juve ci si aspettava di più: hai fatto un sacrificio immane per Ronaldo ma hanno continuato a vincere scudetti e basta, come succedeva già prima di lui".