tmw radio Incocciati sulla Juve: "Dybala è un giocatore da recuperare, non da perdere"

A parlare di Juventus a Maracanà, ieri nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Beppe Incocciati. Ecco un estratto: "Come andrà a finire tra Dybala e la Juventus? Il vero Dybala è un piacere. Non capisco le motivazioni per cui negli ultimi anni non riesca ad esprimersi. Io credo che sia un giocatore da recuperare e da non perdere".