tmw radio Lazio-Roma, il pronostico di Di Gennaro: "Un 10% in più ai ragazzi di Fonseca"

L'opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dal ko a sorpresa del Sassuolo in Coppa Italia: "Parlando con tanti addetti ai lavori si capisce che molti stanno pagando i problemi di questo tour de force che stanno vivendo. In Coppa Italia infatti si è vista molta fatica nei risultati delle favorite. La sconfitta del Sassuolo di oggi può già essere un mezzo campanello d'allarme, anche se la classifica è ancora buona. Sta mancando qualcosa a loro rispetto a due mesi fa, ma può succedere di questi tempi".

Ieri si è visto un Ronaldo spiritato.

"Questa è la sua mentalità, il modo di fare che l'ha reso con Messi il numero uno al mondo. Questo gli dà le motivazioni giuste per essere sempre determinante anche alla sua età. Dimostra sì e no 26-27 anni... Ora voglio capire il progetto della Juve sulla valorizzazione dei giovani, anche se potranno farlo fino a un certo punto: qualcuno di interessante però c'è".

Non si rischia che il gap tra Juve e altre si ingigantisca anche per via della seconda squadra?

"L'iniziativa era utile ed importante, anche perché in Serie C la situazione è insostenibile e basta vedere cosa succede ogni anno. Il Covid ha solo dato una botta forte a problematiche che c'erano già prima. Ok le seconde squadre, ma in Italia mancano soprattutto le strutture, o per incapacità o per impossibilità a farle. Nel calderone della riforma andrà inserito anche questo aspetto, e la Juventus potrebbe aver aperto la strada".

Chi la favorita per Lazio-Roma?

"La squadra di Inzaghi negli ultimi anni ha vinto e si è cementata bene. Sicuramente l'allenatore ha fatto capire che dal mercato sarebbe dovuto arrivare qualcosa in più, ma rimane un centrocampo invidiabile e tra i migliori. Sponda Roma invece mi sembra stiano programmando davvero bene il futuro, oltre ad avere una squadra forte. Bravo Fonseca ad essere flessibile e cambiare al momento opportuno, in più i suoi giocano bene anche se sono consapevoli che con le grandi debbano fare diversamente, ed il derby viene a puntino. Do un 10% in più alla Roma, ma credo sarà una partita molto interessante anche tatticamente".

E per Inter-Juventus?

"Andrà capito bene com'è messa la difesa della Juventus... Oltre a Cuadrado e Alex Sandro c'è il discorso De Ligt, visto che dall'altra parte c'è un giocatore decisivo come Lukaku".

Tra Chiellini al 50% e Demiral al 100% chi sceglierebbe?

"Bella domanda. Io Chiellini l'ho visto ieri e per un'ora ha fatto bene: queste partite, poi, le sente in modo particolare quindi sceglierei lui".

Che momento sta vivendo il Cagliari?

"Un po' come l'anno scorso con Maran... Hanno perso Rog ma ritrovato Nainggolan, da rivedere però c'è soprattutto l'aspetto difensivo. La situazione mi lascia perplesso, perché il Cagliari ha anche un presidente molto ambizioso come Giulini. Non pensavo giocassero per la salvezza, magari stasera con l'Atalanta potrebbe arrivare una svolta di autostima, ma incontrano una squadra che sappiamo volare da dicembre in poi".