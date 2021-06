tmw radio Longhi: "Italia, ora chance per Verratti. Il Galles non è da sottovalutare"

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sugli Europei 2020. Ecco un estratto:

Quale può essere il rischio maggiore per l'Italia?

"L'entusiasmo, l'eccesso ti può far volare al di sopra di dove sei veramente. Ora si gioca contro il Galles, che non è da sottovalutare, ha giocatori ritrovati come James, Bale, Moore. E poi dobbiamo pensare a chi potrà essere l'avversario, Ucraina o Austria, agli ottavi".

Probabile turnover col Galles:

"Bisogna vedere le indicazioni degli allenamenti. Credo di sicuro Verratti, che era la stellina della Nazionale. Se non lo si fa giocare in questa partita...certo cambia il sistema di gioco così. Vedremo poi se sarà dato spazio a Belotti, Chiesa, magari Bastoni al posto di Chiellini. Sono tante le soluzioni per Mancini. Si passa da giocatori che hanno fatto bene a altri che possono fare altrettanto":