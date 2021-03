tmw radio Luiso: "Scudetto? Può solo perderlo l'Inter. La Juve reagirà ma è indietro"

L'ex attaccante Pasquale Luiso, intervistato ieri da TMW Radio, si è così espresso sulle posizioni di vertice in Serie A: "Credo sinceramente che lo Scudetto possano soltanto perderlo Conte e l'Inter: hanno trovato un'amalgama incredibile, la squadra fa cosa deve fare anche se non è spettacolare. Davanti, poi, ci sono quei due animali che sono veramente una coppia perfetta, due fenomeni. Sanno anche come mettere il pullman davanti alla porta".

Fanno catenaccio?

"Si tratta di sapersi difendere. Hanno tre centrali veri, stopper di una volta: sono classici marcatori più che giocatori d'impostazione. A volte riescono pure ad uscire bene da dietro con Handanovic, ma di certo hanno Lukaku che davanti gli dà ampiezza e profondità per 60 metri. Ora voglio vedere la reazione che avrà la Juventus a Cagliari, sono convinto che ci sarà, perché hanno una squadra di campioni. Però sono in ritardo, in quanto a punti...".