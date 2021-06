tmw radio Maddaloni: "Perché sia la Lazio di Sarri servono almeno due esterni d'attacco"

L'allenatore Massimiliano Maddaloni, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha così parlato di Maurizio Sarri e del suo approccio alla Lazio: "Non farà fatica, se la rosa della Lazio viene completata, soprattutto in attacco dove servono gli attaccanti esterni per il 4-3-3 di Sarri. Almeno due. Possono far bene se Lotito, avendo scelto Sarri, lo mette in condizione tatticamente per fargli cambiare modo di giocare alla Lazio".