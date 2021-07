tmw radio Marchetti: "Italia, bella sensazione. Isco-Milan distanti ma serve tempo"

"Contro il Belgio partivamo sfavoriti, oggi contro la Spagna siamo consapevoli di potercela giocare. È una bella sensazione, non la provavamo da tanto". A poche ore dalla semifinale di Euro 2020 a Wembley, Luca Marchetti di Sky Sport interviene nel consueto editoriale del martedì mattina su TMW Radio:

Isco al Milan a che punto siamo?

"Ci vuole tempo e pazienza per questi giocatori. C'è un'esigenza tecnica nella rosa di Pioli, è chiaro che senza Çalhanoğlu manca uno sulla trequarti. Ha tante idee la società, sa che non può sbagliare. Può essere un obiettivo ma Isco in questo momento è più lontano di quanto crediamo, le cifre dell'operazioni sono molto elevate".

Sarri ieri è tornato a parlare, svelando alcuni retroscena della sua avventura alla Juventus...

"Non lo conosco bene, ma credo sia molto coerente. È un uomo di campo e non si è mai voluto immischiare in situazioni che non lo competono, l'ha ammesso lui stesso. È legittimo che abbia raccontato il suo punto di vista, non bisogna cercare chi ha ragione e chi ha torto. La stagione a Torino non è stata ottima, ma sono convinto che Sarri, nel contesto Juventus, non avesse potuto fare meglio".

Ha sbagliato la Juventus a puntare su Sarri o Sarri ad accettare la Juventus?

"Ricordiamoci perché è stato scelto Sarri, perché c'era la polemica sul gioco non bello della Juventus di Allegri. La società ha provato a introdurre un determinato sviluppo di calcio in un grande club: un esperimento non facile, ma se non ci provi non puoi mai saperlo. Sono convinto, da prendere con le molle, che se avesse avuto più tempo o una squadra con caratteristiche diverse probabilmente la Juventus si sarebbe avvicinata di più ai concetti di Sarri".

Cosa accadrà alla Salernitana?

"Non ho visto i documenti, li stanno valutando gli avvocati della Figc. Non è giusto fare previsioni nel rispetto dei tifosi della Salernitana, che sono le uniche vittime di tutta questa situazione. Il trust è un passo in avanti in un caso anomalo che non sarebbe dovuto neanche accadere. Capisco che la posizione di Lotito, che ha portato la società in A, ma la città merita certezze".