Mora: "Forse per la prima volta si dovrà vedere il Mourinho lavoratore di campo"

L'ex difensore Nicola Mora, intervenuto ieri a TMW Radio, ha così parlato dell'inizio dell'avventura di Jose Mourinho come allenatore della Roma: "Sono curioso, perché ho sentito la conferenza stampa e ragionavo sul fatto che sia stato accolto come un re. Alle spalle ha una società importante ma che non potrà soddisfarlo del tutto come vuole: per la prima volta forse si dovrà vedere il Mourinho lavoratore di campo, senza i top player cui è abituato. Perso Spinazzola ha subito detto che serve un terzino sinistro. Come allenatore è meticoloso e perfezionista ma quest'anno la Roma è davvero un rebus".