tmw radio Orsi e il rinnovo di Inzaghi con la Lazio: "Non è così sicuro ma non è un dramma"

vedi letture

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ha parlato anche del rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio: "Sono 4-5 mesi che sia Lotito che Inzaghi dicono che va tutto bene, che sono padre e figlio e che prima o poi si firma, ma non lo stanno facendo. Qualcosa c'è, non mi sembra una situazione lineare. Vediamo come si posiziona la Lazio, se va in Champions o no: non sono così convinto che Inzaghi firmerà il contratto, e per me non sarebbe nemmeno una tragedia. Ha avviato un ciclo importante e fatto un grandissimo lavoro: se va da un'altra parte, sarebbe per lui una crescita professionale. Sta nella normalità delle cose nel calcio".