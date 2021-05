tmw radio Palmeri: "Con l'Atalanta la miglior Juve dell'anno. Buffon? Magari Galliani..."

Tancredi Palmeri, inviato di Bein Sport, è intervenuto durante l'editoriale su TMW Radio:

In Coppa Italia la miglior Juventus della stagione?

"Sì, tolta la trasferta di Barcellona. L'Atalanta ha dominato per mezz'ora, ma è scomparsa quando ha segnato il vantaggio la Juventus. Nel secondo tempo lo stesso, si è spenta. Non so se fosse stanca oppure non si aspettava di trovare così tante difficoltà".

La mancanza di esperienza ha inciso?

"Non c'è una regola precisa. Dipende sempre da come si mette la partita. Se avesse segnato subito l'Atalanta, per la Juventus sarebbe finita come contro il Milan. La Dea si è spazientita, era entrata da favorita e aveva già perso un trofeo due anni fa con la Lazio".

Chiellini dice che la Juventus ieri ha fatto come il Real Madrid nella finale di Champions a Cardiff:

"Le analisi di Chiellini vanno sempre ascoltate. Non so se Djimsiti abbia dato uno schiaffo a Pessina nell'intervallo (ride, ndr). Però ci può stare, l'Atalanta dopo il pareggio a fine primo tempo si è sciolta nel secondo tempo. Come la Juventus contro il Real, dopo aver trovato l'1-1 prima dell'intervallo".

Dove continuerà a giocare Buffon?

"Ho pensato ai dodici club top d'Europa, ma non credo che ce ne sia uno disposto a prenderlo. Forse solo il Barcellona, al posto di Neto, per fare il secondo. Ma non credo. Così mi sono venuti in mente dirigenti folli in senso positivo, come Lotito, Sabatini oppure Mourinho. Poi qualcuno mi ha fatto notare che potrebbe essere un nome per il Monza di Galliani. Sarebbe una soluzione comoda, è un'ora di macchina da Torino dove Buffon ha la famiglia".