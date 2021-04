tmw radio Ponciroli: "La Roma può arrivare in finale. Dybala è speciale, ma andrà via"

vedi letture

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, è intervenuto su TMW Radio durante il consueto spazio dell'editoriale:

La Roma può arrivare in finale di Europa League?

"Credo debba arrivarci, ha tutte le qualità per farlo. Ieri grande passo in avanti: non è mai facile battere l'Ajax in trasferta. La vera finale sarà in semifinale con il Manchester, ma sarebbe importante per tutti avere una squadra italiana in finale. E non importa se dovesse perdere qualche punto in campionato. In una competizione del genere i dettagli fanno la differenza, serve anche la componente della fortuna. Nello sport può succedere di tutto".

Nonostante ciò Fonseca è dato per sicuro partente, così come Gattuso...

"Oggi è difficile valutare il lavoro di un allenatore, sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione. Sono pochi quelli che cambiano volto alla squadra indipendentemente dai giocatori a disposizione: Guardiola, Klopp, forse Zidane e poi ci metto due italiani, Conte e Allegri. Roma e Napoli vogliono cambiare? Per cosa? Per Sarri? Magari ti diverti di più, ma comunque alla Juventus ha vinto uno scudetto non incantando. Sono uno dei pochi che ha sempre difeso Allegri, che ora viene elogiato da chi lo criticava".

Pirlo mercoledì ha vinto lo scontro diretto col Napoli per la Champions:

"Io non continuerei con Pirlo, ma se c'è un progetto è giusto che la società continui con lui. Magari in futuro migliorerà e sarà un allenatore da Juventus, ma adesso fa un po' fatica. Poi ha la fortuna di avere Ronaldo, e ora forse anche Dybala, e prenderà senza problemi il pass Champions. L'argentino è un top player, non so quanti punti avrebbe la Juventus con lui al 100%. Non puoi perderlo, sono sicuro che con Allegri una soluzione si sarebbe trovata. È un patrimonio, è diverso dagli altri: un gol del genere lo fa solo un talento. Purtroppo secondo me andrà via".