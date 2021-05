tmw radio Ponciroli: "Spalletti-Napoli un azzardo. Allegri alla Juve per tagliare le teste"

"Sono convinto che Gattuso a Firenze sia l'uomo giusto al posto giusto". Inizia così l'editoriale di Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ospite come tutti i venerdì su TMW Radio.

Alla Juventus c'è di nuovo Allegri:

"Corretto che torni Allegri, deve essere lui a prendere decisioni importanti. Non sarà semplice, ma ha il carisma per farlo. La Juve ha investito su di lui per un duplice ruolo, di allenatore e di 'taglia teste', per decidere chi far rimanere e chi no. Sono convinto che abbia le idee chiare su quale sarà la Juventus del futuro".

Chi taglierà?

"Uno tra Ronaldo e Dybala non ci sarà più. L'argentino forse può dare più certezze per il futuro".

Inzaghi dopo aver trovato l'accordo con la Lazio fa dietrofront e va all'Inter...

"Sono sorpreso. Non tanto dall'addio di Conte, ma dall'arrivo di Inzaghi, che sembrava aver firmato con la Lazio. L'Inter senza Conte perde il 40% del proprio potenziale, ha perso tantissimo. Non c'è un altro come lui in giro. Ma ha preso il meno peggio di quelli disponibili. Inzaghi è la scelta più intelligente, dal punto di vista economico e tattico. Sarà una bella sfida per lui, è stato chiamato per vincere lo scudetto. Anche se dopo 22 anni di Lazio c'erano altri modi per andare via da Roma. Dall'altro canto Lotito lo avrebbe dovuto blindare prima".

Chi prenderà il posto di Inzaghi?

"Non è semplice, è un bel problema per Lotito. Sarà difficile per chiunque raccogliere questa patata bollente. Mihajlovic è una soluzione, forse anche Nesta per il suo passato, ma è all'inizio. Non sicuramente Pirlo, alla Lazio si brucerebbe per la seconda volta".

Spalletti al Napoli ti convince?

"A sensazione no. È fuori dal calcio da un po', ha un carattere molto particolare e se la prende facilmente. Non si discute il valore del tecnico, ma Napoli è una piazza complicata e ho paura che alla prima crisi si sfaldi tutto. Avrei puntato a un allenatore diverso, Spalletti è un azzardo in relazione alla città. Vediamo, magari mi sbaglio, avrà sicuramente tanta voglia di far bene".