tmw radio Sconcerti: "Non esistono più i grandi centravanti. Il gioco sta cambiando questo ruolo"

vedi letture

Mario Sconcerti, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato del fatto che in molte Nazionali non ci sia un vero e proprio bomber: "Manca il vecchio centravanti. I migliori poi hanno una certa età, come Ibra, Ronaldo, Cavani, Lewandowski. Credo che il gioco stia cambiando questo ruolo. Mbappé, Isak, Embolo, sono punte ma non i classici centravanti che occupano l'area di rigore. Abbiamo saltato una generazione, visto che ci sono giovanissimi come Haaland o Vlahovic ma in mezzo non c'è nessuno o quasi. Ci sono sempre più giocatori completi ma non specializzati in un ruolo".