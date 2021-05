tmw radio Semplici: "In pochi avrebbero scommesso sulla nostra salvezza. Pensavo fosse più facile"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, ha parlato a TMW Radio dopo la salvezza ottenuta nell'ultimo turno, complice anche il pareggio del Benevento contro il Crotone: "Sono l'unico allenatore che ha vinto tutti i campionati dall'Eccellenza in su, mi manca solo lo scudetto che spero di vincere prima o poi. A parte le battute, ho fatto tutta la gavetta e sono felice di aver allenato la SPAL e oggi il Cagliari, mi sono fatto conoscere. Ho avuto la fortuna in questi anni di essere messo in condizioni di vincere dalle società in cui sono stato. A Cagliari in pochi avrebbero scommesso sulla nostra salvezza. Qualcuno non era abituato a giocare per questo obiettivo. Pensavo fosse più semplice e di poter incidere in maniera diversa. Da parte mia e del mio staff c'è stata comunque sempre grande fiducia".

A breve il servizio completo.