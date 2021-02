tmw radio Tacchinardi: "La Roma non ha vinto uno scontro diretto. Serve qualcosa in più"

Nel corso di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato in questo modo delle difficoltà incontrate dalla Roma negli scontri diretti contro le migliori squadre del campionato: "La Roma non ha vinto uno scontro diretto. Mi sembra tanto bella ma quando incontra dei duri dall'altra parte non lascia mai il segno e non ci mette mai quel qualcosa in più. Sta facendo un ottimo campionato, ma se vuoi stare lì davanti mentalmente devi avere qualcosa di più".

