A dire la sua sul campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Alessio Tacchinardi. Questa la sua idea su Manuel Locatelli: "Vincere o perdere alla Juve o in un'altra big cambia tanto. Locatelli mi piace tanto ma in una squadra che è adatta per le sue caratteristiche. E' stato esaltato da De Zerbi, ma per l'ultimo step serve altro. Il Sassuolo per esempio è bello ma l'Atalanta è più cattiva, anche con le big. A me piacciono i giocatori che quando incontrano avversari tosti, si esaltano. Il Sassuolo si scioglie quando incontra squadre superiori. Locatelli è pronto per il salto, ma ha un ritmo che deve migliorare. La difesa? Credo che sia coperta almeno fino a fine stagione. Ma in prospettiva serve qualcosa".