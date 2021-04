tmw Raspadori fa gola a Inter e Juve, l'ex ds: "Pochi 9 scaltri come lui oggi, farà strada"

Intervistato in esclusiva da TMW all'indomani della storica doppietta del giovanissimo attaccante Giacomo Raspadori a "San Siro" contro il Milan, il direttore sportivo della sua prima squadra ha commentato così i rumors sull'interesse di Inter e Juve: "Giacomo secondo me farà tanta strada, ne sono convinto al 100%. È un giocatore di prospettiva, che può continuare a crescere e migliorare arrivando davvero al top. Di attaccanti con la sua tecnica e il suo baricentro basso, d'altronde, ce ne sono davvero pochi nella Serie A di oggi... Il Progresso Calcio tifa per lui e ne approfitto personalmente per mandargli un grosso abbraccio virtuale, oltre a fargli i complimenti per le due reti di ieri contro una big come il Milan. Avanti così!", le dichiarazioni di Guido Puccetti del Progresso Calcio.