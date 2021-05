tmw Rivoluzione Juve: oggi l'incontro che sancirà la fine del rapporto con Paratici

La rivoluzione Juve entra nel vivo. Domani si terrà l’assemblea degli azionisti Exor che porterà, tra le altre cose, novità sul futuro della società bianconera. Tra queste, l’addio a Fabio Paratici: oggi, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, si terrà l’incontro che sancirà la fine del rapporto tra la Vecchia Signora e il Managing Director della Football Area bianconera, alla naturale scadenza del contratto (prevista per il 30 giugno 2021), che non sarà rinnovato. Per la successione, salvo clamorose sorprese, la Juventus opterà per la promozione interna di Federico Cherubini, attuale Football Director del club.