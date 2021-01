tmw Roma, El Shaarawy resta positivo al Covid-19. Ancora rimandate le sue visite mediche

Sono state rimandate anche oggi le visite mediche di Stephan El Shaarawy con la roma. L'attaccante classe '92 risulta ancora debolmente positivo al Covid-19 e quindi non può svolgere i test fisici per diventare ufficialmente un rinforzo per Fonseca. Il giocatore ha già un accordo totale con la Roma, che però vorrebbe tesserarlo solo dopo le visite mediche: essendo svincolato, non ci sono comunque limiti di tempo al suo arrivo ufficiale.