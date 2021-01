tmw Roma, l'Everton pronto a riscattare in anticipo il cartellino di Olsen

Robin Olsen ha lasciato l'Italia la scorsa estate per accasarsi all'Everton di Ancelotti con la formula del prestito e ora i Toffees sono pronti a trattare conn i giallorossi il riscatto anticipato del portiere svedese. Possibile che nelle prossime settimane i due club trovino un'intesa per la cessione a titolo definitivo dell'estremo difensore che in questa stagione ha disputato 2 presenze in Premier League.