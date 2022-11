tmw Roma-Lazio, Immobile verso la panchina. Ma solo per stare vicino alla squadra

vedi letture

Ciro Immobile siederà accanto a Sarri e ai suoi compagni biancocelesti stasera, per il Derby della Capitale: il capitano della Lazio non sarà a disposizione, ma ha voluto dare un segnale di unità del gruppo e per stare vicino alla squadra dovrebbe andare in panchina.