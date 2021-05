tmw Sampdoria al lavoro per il dopo Ranieri: spunta Maresca, tecnico dell'U23 del City

L'addio di Claudio Ranieri ha reso vacante la posizione di allenatore della Sampdoria, ruolo ambito e per il quale Massimo Ferrero, Carlo Osti e Riccardo Pecini sono al lavoro in queste ore. Tra le idee confermate ci sono Roberto D'Aversa, sotto contratto col Parma, poi Luca Gotti che a giorni vedrà l'Udinese per decidere il suo futuro. Poi Vincenzo Italiano, nome caldo, ma che deve ancora stabilire se resterà o meno allo Spezia e che è ambito soprattutto dal Sassuolo col quale però è stallo sullo staff. Un altro nome (sul quale c'è anche l'Udinese in caso di addio a Gotti), è Paolo Zanetti che in caso di promozione col Venezia potrebbe però restare ai lagunari.

SPUNTA MARESCA L'idea nuova è così Enzo Maresca. Nelle discussioni per Ranieri con l'agente Bascherini, ci sarebbe stato modo anche di parlare del tecnico del Manchester City Under 23. E lette a posteriori, non sembrano casuali le parole di Pep Guardiola che lo ha benedetto proprio negli scorsi giorni, spiegando che lo attende "un futuro alla Arteta". Maresca pronto per il grande salto da allenatore in prima? Il lavoro con la seconda squadra dei Citizens è stato apprezzato da molti. E ora spunta come nuova idea per la Samp.