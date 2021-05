tmw Sassuolo, il match analyst Carcarino non seguirà De Zerbi allo Shakhtar: i dettagli

Aria di cambiamento a Sassuolo. Il ciclo De Zerbi si è chiuso con i neroverdi che hanno sfiorato una storica qualificazione alla Conference League. De Zerbi è partito, ha già firmato con lo Shakhtar Donetsk, e nella nuova avventura in Ucraina avrà con sé anche (quasi) tutti i suoi uomini. La stragrande maggioranza dello staff che era con lui a Sassuolo infatti lo seguirà anche allo Shakhtar: dal vice Possanzini ai preparatori e ai collaboratori come Teresa, Marcattili e Cavalli. Chi non ci sarà invece è Massimo Carcarino, il match analyst che ha condiviso con De Zerbi gran parte della carriera. Nel 2017/2018 la chiamata di mister De Zerbi e l’inizio dell’avventura in Serie A con il Benevento. Niente salvezza con i sanniti ma un grande calcio, con la storica vittoria a San Siro con il Milan, e poi la chiamata a Sassuolo grazie al grande lavoro fatto in Campania. E Carcarino ha vissuto fianco a fianco con mister De Zerbi anche nei suoi 3 anni in neroverde: il Sassuolo ha chiuso all’11° posto al primo anno, poi due volte all’8° conquistando il record di punti nella storia del club. Ora però Carcarino, stando a quanto appreso da TMW, non potrà proseguire l’avventura insieme a De Zerbi perché lo Shakhtar ha già una struttura ad hoc per la match analysis ma le richieste per lui non mancano. Carcarino, nonostante la giovane età (è del 1986) vanta già una discreta esperienza in Serie A e in generale nel mondo del calcio. Diverse le opportunità professionali al vaglio per il match analyst campano che non seguirà De Zerbi allo Shakhtar.