tmw Sassuolo, rientro col botto per Pinelli con la Primavera. Il suo futuro sarà in Serie C

vedi letture

Il futuro di Matteo Pinelli, esterno mancino del Sassuolo Primavera, sarà in Serie C. Il calciatore classe 2001 è rientrato con il botto in campo segnando due reti in tre gare con i neroverdi dimostrando di aver messo alle spalle qualche problema che lo aveva frenato nell'ultimo periodo. Per Pinelli, legato fino al 2023 agli emiliani, si prospetta così un prestito in terza serie per crescere e dimostrare il proprio valore con il suo agente che sta lavorando assieme al club per trovare la piazza migliore per questo ulteriore step.