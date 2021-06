tmw Sassuolo, sondaggi per Esposito dell'Inter. C'è il gradimento di Dionisi

Reduce dai prestiti con le maglie di SPAL e Venezia, l'attaccante dell'Inter classe 2002 Sebastiano Esposito può essere sacrificato dal club nerazzurro sull'altare del bilancio in questi ultimi giorni di giugno.

In Serie A, il club che ha espresso maggiore gradimento è il Sassuolo, col nuovo allenatore Alessio Dionisi che è suo grande estimatore già dalla scorsa stagione, quando guidava l'Empoli. In Serie B, invece, occhio al Parma, club al lavoro per costruire una squadra di tornare immediatamente nel massimo campionato.