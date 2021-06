tmw Spezia, idea Corini per il dopo Italiano

Con Vincenzo Italiano sempre più diretto verso la Fiorentina, lo Spezia sta sondando alcuni profili per sostituire l’allenatore ex Trapani. Il nome più caldo è quello di Eugenio Corini, apprezzato dal nuovo management delle Aquile. Possibili contatti nei prossimi giorni quando - come appare probabile - Vincenzo Italiano diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina. Corini pronto a tornare in Serie A, lo Spezia ci pensa…