tmw Spinazzola, oggi esami a Roma: partenza da Coverciano all'ora di pranzo col Prof. Ferretti

Arrivano conferme sull'iter che oggi Leonardo Spinazzola dovrà svolgere in merito alle visite di controllo dopo il ko subito nei questi di finale contro il Belgio. Intorno all'ora di pranzo l'esterno giallorosso, accompagnato dal Prof. Andrea Ferretti, lascerà il ritiro della Nazionale per svolgere a Roma gli accertamenti necessari dopo l'infortunio di ieri. In caso di conferma della diagnosi (lesione del tendine d'Achille sinistro, ndr), il calciatore rientrerà direttamente a disposizione del club.