Sta per iniziare l'avventura di Milik a Marsiglia: il polacco è partito per la Francia

Un grande colpo da parte del ds Pablo Longoria per risollevare gli animi colpiti dopo gli ultimi due ko. Non sono giorni facili sportivamente a Marsiglia e per questo il mercato sta cercando di venire in soccorso ad André Villas-Boas. Che aveva chiesto a gran voce una punta che sta per avere: è finita la telenovela Arkadiusz Milik. Il polacco è in volo per Marsiglia, un volo privato da Napoli al sud della Francia. Oggi le visite mediche, poi inizierà l'avventura con l'OM.