tmw Summit tra Conceicao e il Porto. Sul tavolo l'offerta del Napoli e il rinnovo: i dettagli

vedi letture

E' andato in scena ieri un summit tra Sergio Conceicao e il Porto, come da programma. Il tecnico, in scadenza nel 2021, nel contatto con il Presidente, Pinto da Costa, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com avrebbe spiegato al numero uno dei Dragoes che sul tavolo ha un'offerta più concreta da parte del Napoli e che potrebbe essere orientato ad accettarla.

RILANCIO E ALTERNATIVE Pinto da Costa ha rilanciato proponendo il rinnovo del contratto: i big restano, verranno investiti soldi sul mercato per rilanciare il progetto e cercare il sorpasso allo Sporting CP campione di Portogallo. Conceicao riflette ma intanto il Porto valuta le alternative. Tra i nomi occhio anche a Leonardo Jardim, oltre che a quelli filtrati in Portogallo quali Nuno Espirito Santo per il quale il feedback dei tifosi è negativo dopo l'esperienza insieme, e Vitor Pereira che però una volta salutato il Porto non chiuse le porte a un possibile passaggio a Benfica o Sporting. Frasi di un'intervista che non sono passate inosservate per i sostenitori dei Dragoes...