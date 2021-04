tmw Tagliafico e la favola Ajax: "Il segreto di Ten Hag? Rivoluziona ogni giorno il suo calcio"

Nicolas Tagliafico racconta la favola Ajax. Ad Amsterdam dal 2018, il laterale argentino è una delle certezze dello scacchiere di mister Ten Hag, che lo stesso calciatore ha descritto così: "Oltre a essere un allenatore molto bravo tatticamente e strategicamente, che cura ogni singolo dettaglio tanto in partita quanto in allenamento, il punto di forza di mister Ten Hag è che cambia di continuo: propone sempre idee nuove, non rinuncia mai a mettere in discussione il suo gioco per provare a evolversi e perfezionarsi. Erik sa che a un certo punto gli avversari iniziano a conoscerci, a sapere come giochiamo e ci schieriamo in campo: a questo punto rivoluziona quindi i suoi concetti e i suoi principi, trovando nuove soluzioni per renderci imprevedibili", le sue parole esclusive a TMW nel giorno di Roma-Ajax.