Torino, Cairo: "Mi dispiace per il gol da polli e per il rigore. Nkoulou? Non so se rinnova"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato al termine della sfida pareggiata contro la Fiorentina: "Nella ripresa si è giocato un pochissimo, dispiace per il gol preso un po' da polli e per il rigore che non ci hanno dato, era molto più rigore questo che quello di Benevento. Purtroppo abbiamo pochi punti, ma alcune ne hanno meno e dobbiamo farne di più. Mercato? Ne parla Vagnati. Ho visto il procuratore di Nkoulou, è un amico ed è venuto per la partita, ma non so se il ragazzo rinnova, non ne abbiamo parlato".