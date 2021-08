tmw Torino, Lyanco al Southampton: agenti in Italia per chiudere l'operazione

Il Torino ha definito nel weekend la cessione del difensore Lyanco. Il club granata ha accettato un'offerta dal Southampton da circa 7 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del calciatore classe '97: stando a quanto da noi raccolto, gli agenti del calciatore sono in Italia per chiudere l'operazione con società granata.