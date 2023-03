tmw Torino, oltre 500 persone presenti per la seduta a porte aperte di oggi: Pellegri migliora

vedi letture

Altra buona risposta dei tifosi del Torino, galvanizzati dal successo contro il Bologna e dall'ottima classifica della squadra di Juric: oggi sono presenti oltre 500 persone per la seduta a porte aperte al Filadelfia. Dal lato sportivo, una buona notizia per Juric, che ha riabbracciato Pellegri in gruppo: l'attaccante viaggia verso il recupero per la sfida del prossimo weekend a Lecce. Tanti applausi per Karamoh, per distacco il più in forma del gruppo granata.